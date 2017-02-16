Государственная миграционная служба Азербайджана в январе 2017 года выявила нарушения закона со стороны 1667 иностранцев.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственной миграционной службы, ведомство продолжило мероприятия по борьбе с незаконной миграцией, были пресечены факты нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в стране, а также трудовой деятельности, временного или постоянного проживания в Азербайджане.

Так, 204 иностранца были оштрафованы, их нахождение в стране легализовано, 17 иностранцам выданы новые или заменены старые документы, предоставляющие право на временное или постоянное проживание.

В отношении 1121 иностранца в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях АР было вынесено постановление о депортации из Азербайджана в течение 48 часов.

В отношении 325 иностранцев также принято решение о депортации из Азербайджана.

Миграционная служба АР продолжает мероприятия по укреплению государственного контроля в сфере миграции.

Тимур Рзаев, Э.Т.