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Общество

В Баку самосвал спровоцировал крупную цепную аварию – ФОТО 16.02.2017 10:37

В туннеле на проспекте Зии Буниятова в Насиминском районе Баку (у бывшего памятника Карлу Марксу, в сторону станции метро «Кероглу») минувшим вечером произошла серьезная цепная авария.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, груженный щебнем КамАЗ (госномер 30-BF-464), управляемый жителем Имишлинского района Саваланом Халиловым, на скорости врезался в двигавшиеся впереди него автомобили.

В результате ДТП никто не пострадал, но 7 легковых автомобилей марок Mercedes, Daewoo, ВАЗ-2104, Ford и т.д. получили серьезные повреждения.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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