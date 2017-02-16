В туннеле на проспекте Зии Буниятова в Насиминском районе Баку (у бывшего памятника Карлу Марксу, в сторону станции метро «Кероглу») минувшим вечером произошла серьезная цепная авария.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, груженный щебнем КамАЗ (госномер 30-BF-464), управляемый жителем Имишлинского района Саваланом Халиловым, на скорости врезался в двигавшиеся впереди него автомобили.

В результате ДТП никто не пострадал, но 7 легковых автомобилей марок Mercedes, Daewoo, ВАЗ-2104, Ford и т.д. получили серьезные повреждения.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО – Рашад Гулиев