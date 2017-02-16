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Общество

В Баку задержана женщина, пикантным способом пытавшаяся ввезти в страну золотые украшения 16.02.2017 19:07

В Бакинском аэропорту пресечена незаконная попытка ввоза в страну свыше четверти килограмма золотых украшений.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана, в ходе досмотра гражданки АР, прибывшей рейсом Стамбул – Баку, у нее во внутренних половых органах были обнаружены упаковки с золотыми изделиями.

В них находилось 10 колец, 51 пара сережек, 2 кулона, 3 комплекта «серьги-кольца», 7 браслетов, 46 цепочек и 16 колье с кулонами.

Проведенная Центром судэкспертизы Министерства юстиции экспертиза установила, что эти ювелирные изделия сделаны из золота 583-585 пробы и весят 265,34 гр.

Драгоценности изъяты, по факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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