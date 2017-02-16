Участники VI Республиканского конкурса «Ученые будущего» и их работы - ФОТО

16 февраля в Баку стартовал VI Республиканский конкурс «Ученые будущего», организованный Министерством образования совместно с Министерством молодежи и спорта, Фондом «Знание» при Президенте Азербайджана, НАНА, Центром Гейдара Алиева, Республиканским комитетом свободного профсоюза работников образования и компанией Intel.
Основная цель престижного конкурса заключается в формировании у учащихся 9-11 классов научного мышления и исследовательских навыков, а также создании возможностей школьникам для демонстрации своих научных достижений и отборе среди них кандидатов, которые примут участие в ежегодно проводимой в США Международной научной и инженерной выставке İntel İSEF.
Представляем вам юных ученых - участников VI Республиканского конкурса «Ученые будущего» и их работы:
Проект «Искусственный интеллект»
Коллективная работа учащихся 9 класса лицея им. Зарифы Алиевой Джалала Мамедова и Айхана Ахмедзаде.
Дрон облетает заданную ему территорию, самостоятельно выявляет возможную опасность на данной территории и посылает о ней сигнал на ваш смартфон или компьютер.
Проект «Селективное очищение бензина»
Коллективная работа учащихся 11 класса лицея Юных талантов Шахмара Сафарли и Шахлы Джабраиловой
Очищение бензина с целью защиты экологии.
Проект «Введения миктоэлектродов в растительную клетку»
Коллективная работа учащихся 11 класса лицея Юных талантов Шахмара Сафарли и Шахлы Джабраиловой
Цель – изучение потенциала растительной клетки, а также ее хирургическое лечение.
Проект «Компьютерная программа для глухонемых P.D.D.»
Индивидуальная работа ученика 10 класса средней школы №299 Эльгюна Алышева.
Язык жестов в разных странах отличается. Данная программа поможет глухонемым, живущим в разных странах, понять друг друга. Если написать в нее предложение, программа покажет его на языке жестов собеседника. Также в программу добавлены известные литературные произведения, которые читаются на языке жестов.
Проект «Модель борьбы с раковыми клетками»
Коллективная работа учеников 11 класса Вюсала Зейналова и 10 класса Орхана Халилова средней школы №177
Проект «Автоматический полив растений»
Коллективная работа учеников 10 класса Мингячевирской средней школы №4 Айгюн Аббасовой и Эльхана Асадова
Данный аппарат предназначен для автоматического вычисления влажности почвы с помощью специальных сенсоров, закопанных в землю, и с учетом этих данных автоматического полива растений.
Проект «ILECS»
Коллективная работа учащихся 11 класса лицея им. Зарифы Алиевой Фарида Бабаева и Тогрула Адилова.
ILECS - это единая база данных об учащихся. Каждый учащийся имеет пластиковую карту, на которой хранится вся информация о его достижениях в учебе. В случае необходимости он высылает 13-значный код своей карты в любой университет мира, и они получают все необходимые данные о нем.
Проект «Парковая беседка с нанопокрытием»
Коллективная работа учащихся 10 и 9 классов 23-й школы Джалала Нагиева и Айши Сафарзаде.
Проект предусматривает специальное прозрачное нанопокрытие для беседок, детских площадок для защиты от ультрафиолетовых лучей.
1news.az