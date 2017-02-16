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Общество

Участники VI Республиканского конкурса «Ученые будущего» и их работы - ФОТО 16.02.2017 17:21

16 февраля в Баку стартовал VI Республиканский конкурс «Ученые будущего», организованный Министерством образования совместно с Министерством молодежи и спорта, Фондом «Знание» при Президенте Азербайджана, НАНА, Центром Гейдара Алиева, Республиканским комитетом свободного профсоюза работников образования и компанией Intel.

Основная цель престижного конкурса заключается в формировании у учащихся 9-11 классов научного мышления и исследовательских навыков, а также создании возможностей школьникам для демонстрации своих научных достижений и отборе среди них кандидатов, которые примут участие в ежегодно проводимой в США Международной научной и инженерной выставке İntel İSEF.

Представляем вам юных ученых -  участников VI Республиканского конкурса «Ученые будущего» и их работы:

Проект «Искусственный интеллект»

Коллективная работа учащихся 9 класса лицея им. Зарифы Алиевой Джалала Мамедова и Айхана Ахмедзаде.

Дрон облетает заданную ему территорию, самостоятельно выявляет возможную опасность на данной территории и посылает о ней сигнал на ваш смартфон или компьютер.

Проект «Селективное очищение бензина»

Коллективная работа учащихся 11 класса лицея Юных талантов Шахмара Сафарли и Шахлы Джабраиловой

Очищение бензина с целью защиты экологии.

Проект «Введения миктоэлектродов в растительную клетку»

Коллективная работа учащихся 11 класса лицея Юных талантов Шахмара Сафарли и Шахлы Джабраиловой

Цель – изучение потенциала растительной клетки, а также ее хирургическое лечение.

Проект «Компьютерная программа для глухонемых P.D.D

Индивидуальная работа ученика 10 класса средней школы №299 Эльгюна Алышева.

Язык жестов в разных странах отличается. Данная программа поможет глухонемым, живущим в разных странах, понять друг друга. Если написать в нее предложение, программа покажет его на языке жестов собеседника. Также в программу добавлены известные литературные произведения, которые читаются на языке жестов.

Проект «Модель борьбы с раковыми клетками»

Коллективная работа учеников 11 класса Вюсала Зейналова и 10 класса Орхана Халилова средней школы №177

Проект «Автоматический полив растений»

Коллективная работа учеников 10 класса Мингячевирской средней школы №4 Айгюн Аббасовой и Эльхана Асадова

Данный аппарат предназначен для автоматического вычисления влажности почвы с помощью специальных сенсоров, закопанных в землю, и с учетом этих данных автоматического полива растений.

Проект «ILECS»

Коллективная работа учащихся 11 класса лицея им. Зарифы Алиевой Фарида Бабаева и Тогрула Адилова.

ILECS - это единая база данных об учащихся. Каждый учащийся имеет пластиковую карту, на которой хранится вся информация о его достижениях в учебе. В случае необходимости он высылает 13-значный код своей карты в любой университет мира, и они получают все необходимые данные о нем.

Проект «Парковая беседка с нанопокрытием»

Коллективная работа учащихся 10 и 9 классов 23-й школы Джалала Нагиева и Айши Сафарзаде.

Проект предусматривает специальное прозрачное нанопокрытие для беседок, детских площадок для защиты от ультрафиолетовых лучей.

1news.az

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