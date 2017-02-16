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Общество

Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с резким ухудшением погоды 16.02.2017 16:07

Управление Государственной дорожной полиции Баку обратилось к водителям в связи с резким ухудшением погодных условий в столице.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, учитывая дождь, снег и связанные с этим тяжелые дорожные условия, водителям и пешеходам рекомендуется быть более осторожными на дорогах.

«В связи с неблагоприятными  погодными условиями увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий. В  такую погоду водителям и пешеходам нужно быть более бдительными, автомобили должны передвигаться с более низкой скоростью и большим интервалом. Необходимо избегать резких маневров.

Водители должны помнить, что в дождь и снег почти вдвое уменьшается сцепление с поверхностью дороги, увеличивается тормозной путь, а значит - необходимо вдвое увеличить дистанцию  на пути движения машин. Также водителям необходимо  следить за тем, чтобы протекторы шин имели достаточную глубину», - подчеркнул В.Асадов.

Отметим, что, согласно правилам, предельная остаточная высота рисунка протектора установлена в 1 мм для шин грузовых автомобилей, 2 мм - для автобусов и 1,6 мм - для легковых автомобилей.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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