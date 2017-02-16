Во многих случаях дети из семей, где постоянно происходят конфликты, плохо адаптируются к учебе.

Об этом 16 февраля на проходящем в Милли Меджлисе заседании «круглого стола» на тему «Причины возникновения внутрисемейных конфликтов и пути их устранения» заявила начальник Управления образования города Баку Махаббат Велиева.

«Мы должны думать о том, как оказать помощь таким детям. В Баку в нашем подчинении функционируют 307 школ, в которых работают 286 психологов. В прошлом году были проверены знания и навыки этих психологов, выяснилось, что лишь 24 из них являются профессиональными психологами», - сказала она.

М.Велиева выразила сожаление в связи с тем, что сегодня психологи не стремятся работать в школе.

«Главная причина – это низкая заработная плата. Например, в школе, где обучаются около 2 тыс. школьников, работает один психолог с зарплатой в 180 манатов. Если учитывать рост внутрисемейных проблем, то можно понять, какая нагрузка выпадает на школьных психологов», - сказала она.

М.Велиева указала, что в бакинских поселках некоторые родители после 6-7 класса не пускают детей в школу.

«Нарушается право детей на получение образования. К примеру, в поселке Гала, когда мы расследовали случаи непосещаемости детьми школы, выяснилось, что именно родители не пускают своих дочерей в школу. Поэтому необходимо принять меры по повышению ответственности родителей», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.