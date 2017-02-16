Наши семьи должны сохранить азербайджанские традиции и ценности и не превращаться в арабские, персидские.

Об этом 16 февраля на проходящем в Милли Меджлисе заседании «круглого стола» на тему «Причины возникновения внутрисемейных конфликтов и пути их устранения» заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайлов.

По его словам, некоторые семейные модели других народов представляют опасность для азербайджанских семей.

«Возникающие в национальных семейных традициях проблемы могут нанести удар по государственности», - сказал он.

Г.Исмайлов указал, что в исламе допускается брак мужчины с четырьмя женщинами, однако, подчеркнул он, это арабская культура, а не азербайджанская.

«Мы не против приверженности общества исламским ценностям, но выступаем против утраты присущих нашему народу традиций», - сказал он.

Следует отметить, что главная цель проведения мероприятия состоит в изучении причин возникновения внутрисемейных конфликтов и путей их устранения, усилении в этом вопросе просветительской работы, общественного порицания, пропаганде действующего законодательства.

Эльшан Рустамов, Г.Р.