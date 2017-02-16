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Общество
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Завтра в Баку будет холодно и скользко 16.02.2017 14:44

17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет идти снег, который к вечеру прекратится, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Будет дуть сильный северо-западный ветер, который к вечеру станет умеренным. Температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 0-2 градусов мороза, днем 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление превысит норму и повысится с 771 мм до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 85-95%.

Ночью и утром есть вероятность образования гололеда на дорогах.

В районах Азербайджана завтра временами будут выпадать осадки, снег, местами интенсивные, которые к вечеру постепенно прекратятся. Местами ожидается туман, подует западный ветер, который в некоторых местах будет порывистым. Температура воздуха составит ночью 0-5 градусов мороза, днем 1-5 градусов тепла, в горах будет 7-12 градусов мороза ночью и 0-5 градусов мороза днем. Есть вероятность образования гололеда на дорогах.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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