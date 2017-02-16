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Общество

Внутрисемейные конфликты негативно влияют на психическое состояние детей и женщин - Камиля Алиева 16.02.2017 14:31

Сегодня в некоторых регионах с согласия родителей несовершеннолетних девочек без официальной регистрации выдают замуж.

Об этом 16 февраля на проходящем в Милли Меджлисе заседании «круглого стола» на тему «Причины возникновения внутрисемейных конфликтов и пути их устранения» заявила заведующая кафедрой социальной и педагогической психологии БГУ Камиля Алиева.

По ее словам, подобные случаи представляют опасность не только для самой девушки, но и ее будущих детей.

«Когда такая семья распадается, нарушаются права женщины и детей. Отсутствие работы приводит к экономическим проблемам, а в ряде случаев - к депрессии и суициду», - сказала она, выступая на тему «Влияние социальных факторов на психическое здоровье».

К.Алиева указала, что внутрисемейные конфликты также негативно влияют на психическое состояние детей и женщин, становятся причиной депрессии.

«Исследования показывают, что риски возникновения депрессии у женщин, подвергшихся семейному насилию, в два раза выше, чем у других женщин», - подчеркнула она.

Завкафедрой БГУ отметила, что дети, которые становятся свидетелями случаев семейного насилия, сталкиваются с рядом проблем.

«Это чувство страха, вины, агрессия, бессонница, суицид и т.д.», - сказала она, призвав к принятию необходимых мер для устранения этих проблем и обеспечения психического здоровья.

Следует отметить, что главная цель проведения мероприятия состоит в изучении причин возникновения внутрисемейных конфликтов и путей их устранения, усилении в этом вопросе просветительской работы, общественного порицания, пропаганде действующего законодательства.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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