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Общество

Бакметрополитен закупил новые спецпоезда – ФОТО 15.02.2017 13:23

Бакинский метрополитен закупил два новых спецпоезда.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, поезда типа «МТК-3-004» и «МТ-1-005К» имеют двигатели мощностью, соответственно, 185 и 270 лошадиных сил.

«Поезда изготовлены в России ООО «Торговый дом Камбарский машиностроительный завод». Они отличаются маневренностью, экологичностью, низким уровнем шума, высокой безопасностью. Поезда предназначены для проведения работ преимущественно в ночное время, доставки в туннели сотрудников, оборудования и различных механизмов.

Помимо этих двух поездов, в России в 2014-2015 годах были приобретены мотовозы «ТМ-270К» (производства Тихорецкого машиностроительного завода) и «МТК-1-038» (производства ООО «Торговый дом Камбарский машиностроительный завод»). Эти современные мотовозы облегчают доставку тяжелых и длинномерных грузов, а установленные на них манипуляторы и гидроподъемники позволяют оперативно выполнять работы.

Специально для этих поездов в электродепо «Нариман Нариманов» построена дизельная заправка из двух цистерн по 15 тонн каждая», - подчеркнул Н.Пашаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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