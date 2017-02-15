В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над Сеймуром Солтановым, обвиняемым в покушении на убийство своей жены Джамили Солтановой.

Как сообщили 1news.az в суде, на заключительном заседании под председательством судьи Фикрета Гарибова С.Солтанов был признан виновным и приговорен к 11 годам 3 месяцам лишения свободы.

Отметим, что, согласно материалам уголовного дела, в июне 2016 года 40-летний С.Солтанов в поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку нанес ножевое ранение своей 38-летней супруге Джамиле.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачам удалось спасти ей жизнь.

Тимур Рзаев, Э.Т.