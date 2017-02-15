Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли незаконный вывоз из Азербайджана в Украину крупной суммы иностранной валюты (долларов).

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета АР, при досмотре гражданина Азербайджана, вылетающего рейсом Баку-Киев, он заявил, что имеет при себе 10 тысяч долларов США.

Однако после прохождения досмотра, в стерильной зоне, поведение пассажира вызвало подозрение у таможенников, его вновь досмотрели, и в ходе обыска у него в куртке было обнаружено 26 тысяч 400 долларов США (100-долларовыми банкнотами).

На допросе гражданин заявил, что вез деньги в Украину в коммерческих целях и перед прохождением таможенного досмотра отдал двум ранее незнакомым ему людям (пассажирам того же рейса) 16 тысяч 400 долларов, а затем в стерильной зоне получил их обратно.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.