Дорожная полиция разъяснила, получат ли водители при обмене водительских удостоверений с истекшим сроком действия право управлять автомобилем и с механической, и с автоматической коробкой передач.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана, с начала года во время экзамена по практическому вождению для впервые получающих водительские права граждан учитывается, хотят ли они сдать его на автомобиле с автоматической или с ручной (механической) коробкой передач.

«Соответственно, в случае успешной сдачи экзамена на «автомате» в выдаваемых правах отмечается, что водитель имеет право на вождение автомобиля только с автоматической коробкой передач.

Водитель же, сдавший экзамен на «механике», имеет право управлять машинами как с «ручной», так и с автоматической коробкой передач», - заявили в управлении.

«Так как до этого года такое правило не действовало, новые удостоверения, полученные сейчас гражданами при обмене водительских прав с истекшим сроком действия, дают им право управлять машинами как с «механикой», так и с «автоматом», поскольку ранее все экзамены сдавались на автомобилях с механической коробкой передач», - подчеркнули в управлении.

Отметим, что по внешнему виду новые права ничем не отличаются от прежних, кроме маленькой пометки «автоматическая коробка передач» или «механическая коробка передач». Обмен водительских удостоверений с истекшим сроком действия производится как в здании Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана, так и в центрах ASAN xidmət.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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