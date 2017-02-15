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Общество

Очищено от мин свыше 71 тысячи кв. метров села Джоджуг Мерджанлы 15.02.2017 09:44

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района республики.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, во вторник, 14 февраля, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 9000 квадратных метров территории села (из них 5 тысяч – саперами агентства, 4 тысячи – механическим способом).

В целом за последние 12 дней в Джоджуг Мерджанлы проверено 17 домов, обнаружены 5 неразорвавшихся боеприпасов (3 мины от миномета калибра 82 мм и 2 мины от миномета калибра 120 мм).

В результате очищено 71 066 квадратных метров территории села.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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