В апреле-мае в 26 городах и районах Азербайджана будет проведено диагностическое оценивание учителей государственных общеобразовательных учреждений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобразования, в диагностической оценке примут участие около 50 тыс. педагогов.

Следует отметить, что в соответствии с диагностической оценкой будут определены уровень знаний и навыков учителей, повышена учебная нагрузка и зарплата. В случае необходимости учителя будут привлечены к различным тренингам.

Во время оценивания участникам задаются по специальности в соответствии с образовательной программой 40, по методике и учебной стратегии 20 тестовых вопросов.

Каждый правильный ответ оценивается в один балл.

Диагностическое оценивание навыков и знаний зачитывается, если педагог правильно ответил по каждому тестовому разделу минимум на 10% вопросов.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.