Начато строительство новой автомобильной дороги в Хатаинском районе Баку.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, протяженность новой дорога, параллельной улице Юсифа Сафарова, составит 1,1 км.

«Посредством двухполосной дороги можно будет с проспекта Гейдара Алиева, не заезжая на улицу Юсифа Сафарова, выехать на улицу Кевкаб ханум Сафаралиевой и далее на улицу Диляры Алиевой – в центр города.

Вдоль дороги будут обустроены тротуары, установлена новая система освещения и т.д. Для строительства привлечена соответствующая техника и рабочая сила», - подчеркнул А.Наджафли, по словам которого, новая автомобильная дорога значительно снизит транспортную нагрузку на этот район Баку, разгрузит улицу Ю.Сафарова.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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