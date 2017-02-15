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Общество

Завтра в Баку и на Абшероне пойдет снег 15.02.2017 15:15

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов сообщает, что 16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами снег, ветер северо-западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью от -1 до +2, днем – от +2 до +5, в Баку ночью - до +1, днем – от +3 до +5.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 771 мм ртутного столба, относительна влажность - 80-90%.

В районах Азербайджана 16 февраля временами осадки, снег, местами интенсивный, местами туман, ветер западный, местами усиливающийся. Температура воздуха ночью – от -4 до +1, днем – от +2 до +7, в горах ночью от -7 до -12, днем – от 0 до -5.

Ф.Багирова

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