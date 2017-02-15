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Общество

На Абшероне школьник покончил с собой из-за несчастной любви 15.02.2017 14:48

В городе Хырдалан совершено самоубийство.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Абшеронского района Азербайджана, ученик 11-го класса Фаррух Асадзаде бросился с крыши дома, в котором проживал, и скончался на месте от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

На данный момент основной версией трагедии является то, что старшеклассник влюбился в одноклассницу, но та не ответила ему взаимностью, и Фаррух решил покончить с собой.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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