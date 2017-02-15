Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана выступило с предупреждением о резком ухудшении погоды на территории республики.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе министерства, с 16 февраля до вечера 17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, временами порывистый северо-западный ветер, местами осадки, снег.

В районах страны днем 16 февраля и 17 февраля также прогнозируются нестабильные погодные условия, местами осадки, снег, местами интенсивный, местами усиливающийся западный ветер, преимущественно в горных и предгорных районах на дорогах - гололед.

Ф.Багирова