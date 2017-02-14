13 февраля состоялась торжественная церемония по случаю пятой годовщины создания Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Выступивший на мероприятии начальник Службы, генерал-лейтенант Арзу Рагимов поздравил личный состав с праздником. Он сообщил, что за минувшие пять лет Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу проведены основательные меры по обеспечению на должном уровне выполнения государственной политики, определенной Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым. Достигнуты значимые результаты в сфере подготовки к мобилизации, комплектации Вооруженных Сил призывниками, военно-патриотического воспитания граждан, допризывной подготовки к срочной действительной военной службе. Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, пройдя большой путь развития, благодаря вниманию и заботе Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, внесла вклад в усовершенствование процесса армейского строительства. Проведены важные меры в сфере подготовки к мобилизации и организации работы по мобилизации, приема граждан на первичный воинский учет, подготовки на военную службу и организации призыва на срочную действительную военную службу, воспитании молодежи в военно-патриотическом духе, а также в сфере борьбы с коррупцией.

«За минувшие годы для усиления подготовки к мобилизации в местных управлениях, отделах и подразделениях Службы был проведен строевой смотр военно-транспортных средств, предназначенных для Вооруженных Сил, постоянно сохраняется в центре внимания проверка их технического состояния. В результате проделанной работы Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу на высоком уровне выполнены поручения по комплектации воинских соединений и частей и военных транспортных средств военнообязанными на учениях Вооруженных сил Азербайджанской Республики»,- сказал А.Рагимов.

Было доведено до внимания, что за минувшие годы в соответствии с задачами, вытекающими из Закона «О мобилизации и подготовке к мобилизации в Азербайджанской Республике» для обеспечения подготовки по всей республике с участием местных органов исполнительной власти были проведены занятия по подготовке к мобилизации. Также было организовано извещение и практический сбор военнообязанных, прикрепленных к Вооруженным Силам, после учета военнообязанным были разъяснены требования законодательства. В результате проделанной работы Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу на высоком уровне выполнены поручения по комплектации воинских соединений и частей и военных транспортных средств военнообязанными на учениях наших Вооруженных Сил.

Было отмечено, что важное место в ряду мер, проведенных в сфере борьбы с коррупцией и повышении прозрачности, занимает оказание электронных услуг гражданам. Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу завоевала важные достижения в этой сфере. Службой оказывается пять электронных услуг гражданам. Уже несколько лет призывники посредством SMS получают информацию о том, в каком виде войск или в какой воинской части будут проходить срочную действительную военную службу. Большое количество обращений свидетельствует об интересе граждан к электронным услугам. Деятельность сотрудников структуры, осуществленная за минувший период не только в сфере оказания электронных услуг, но и в центрах «ASAN xidmət», также является одним из позитивных преобразований. «ASAN xidmət» известен в мире, как азербайджанский бренд. Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу вносит вклад в эту работу.

А.Рагимов с уверенностью сказал, что личный состав Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и впредь будет настойчиво и самоотверженно работать для оправдания доверия государства, народа и Верховного Главнокомандующего, достойного выполнения поставленных задач.

Затем были показаны слайды о пятилетней деятельности Службы.

Выступившие на мероприятии председатель Общественного объединения «Инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны Азербайджана» Мехди Мехдиев, председатель Конфедерации офицеров запаса Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, генерал-майор в запасе Мамедгусейн Сарыев, председатель Общественного объединения «Союз инвалидов Чернобыля Азербайджана» Миргасан Гасанов, председатель Общественного объединения «Ветераны войны в Афганистане Азербайджана» Магомет Велиев, председатель Общественного объединения «Просвещение молодежи демобилизованными военнослужащими» Эмин Гасанли поздравили с праздником, высоко оценили пятилетнюю деятельность структуры.

В заключение было зачитано Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о награждении группы военнослужащих медалью «За военные заслуги», состоялось награждение военнослужащих и сотрудников, отличившихся на службе.

АЗЕРТАДЖ