13 февраля под председательством Фархада Абдуллаева состоялось отчетное собрание, посвященное итогам деятельности Аппарата Конституционного суда Азербайджанской Республики за 2016 год.

Как сообщили из пресс-службы Конституционного суда, открывая собрание, Фархад Абдуллаев подчеркнул, что в прошлом году в республике было проведено много важных государственных и международных мероприятий. Фархад Абдуллаев отметил, что согласно требованию статьи 153 Конституции Азербайджанской Республики на основании предложения Президента Азербайджанской Республики о внесении изменений в основной Закон Конституционный суд дал заключение на проект Акта референдума Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики». 26 сентября в нашей республике состоялось всенародное голосование – референдум, связанный с внесением дополнений и изменений в Конституцию. По итогам голосования все предложенные в Конституцию изменения были одобрены с высоким процентом.

Особо подчеркнув мысль Президента Ильхама Алиева о том, что «в центре государственной политики Азербайджанской Республики стоит гражданин Азербайджана, поэтому все государственные структуры должны предельно внимательно подходить к жалобам граждан», Фархад Абдуллаев сообщил, что в связи с этим соответствующим отделам Аппарата даны поручения о внимательном изучении заявлений и жалоб граждан. Было отмечено, что на основании указаний Президента Азербайджана о заботливом и чутком подходе к их обращениям руководство Конституционного суда поручило принять меры по внимательному выслушиванию, изучению обращений граждан и принятию решений.

На собрании были заслушаны выступления руководства Аппарата, заведующих соответствующими отделами и секторами. Кроме того, были заслушаны доклады о правовых аспектах, затрагиваемых в поступающих в Конституционный суд запросах, обращениях и жалобах, исполнении принятых решений, составленных справках и заключениях, а также в связи с организационными вопросами, выдвинуты предложения по повышению эффективности работы.

Было отмечено, что в связи с поступившими в минувшем году запросами, обращениями и жалобами Пленум Конституционного суда Азербайджанской Республики принял 30 постановлений и определений. Палатами же Конституционного суда приняты 503 определения. В этих постановлениях и определениях дана правовая оценка по вопросам гражданской, уголовной, трудовой, налоговой и другим сферам права с точки зрения положений Конституции Азербайджанской Республики.

Было подчеркнуто, что в связи со всеми запросами и обращениями, поступившими в Конституционный суд в отчетный период, составлены заключения. Жалобы, поступившие в суд в минувшем году, в основном были связаны с нарушением права собственности, исполнением судебных решений, семейными, налоговыми, гражданскими, трудовыми отношениями, куплей-продажей, предоставлением земельных участков, приватизацией, предпринимательской деятельностью, спорами и пр.

Отмечено, что в минувшем году еще более упрочились международные связи Конституционного суда. Дальнейшее развитие получило судебно-правовое сотрудничество с Европейским судом по правам человека, Венецианской комиссией, а также конституционными судами многих зарубежных стран. Во всех принятых постановлениях Конституционный суд, наряду с внутригосударственным законодательством, уделяет внимание международной договорной и судебной практике.

Подводя итоги собрания, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев подчеркнул, что в 2016 году Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал ряд указов и распоряжений, предусматривающих приведение национальной законодательной базы страны в соответствие с современной правовой системой. Под руководством главы государства предпринимаются устойчивые шаги в области международных связей. Все это еще раз подтверждает динамичное развитие Азербайджана, являющегося лидирующим государством региона, усиление его позиций на международной арене.

Председатель Конституционного суда позитивно оценил работу, проделанную в 2016 году, дал руководителям структурных подразделений Аппарата поручения по повышению эффективности деятельности.

В заключение собрания на основании плана работы был дан ряд поручений в связи с задачами, стоящими перед Аппаратом в 2017 году.

АЗЕРТАДЖ