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Общество

В БВШН проведен очередной тренинг EBSCO - ФОТО 14.02.2017 13:57

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялся тренинг «Использование системы EBSCO Discovery Service для поиска научной информации в процессе проведения исследований и обучения».

Тренинг для преподавателей и студентов II-III курсов БВШН провели региональный менеджер по странам СНГ компании EBSCO Information Services Ирина Крейцарова (Чехия) и директор компании «SaaS Innovation Benelux» D-A-CH и Восточной Европы Роман Пионтек (Германия).

Открывший мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил важность использования инновационных методов и новшеств в деятельности библиотек в условиях динамично развивающегося мира. Он подчеркнул, что современные технологии всегда использовались в работе системы образования. Ректор сказал также, что развитие информационных технологий и появление Интернета открывают ранее невиданные возможности в процессе учебной деятельности. Так, новые компьютерные технологии необходимы не только во время самого процесса обучения, но и незаменимы в поисках научной информации и в проведении различных исследований. 

Говоря об успешном сотрудничестве EBSCO Information Services с БВШН, Ирина Крейцарова отметила, что эта поисковая система объединяет все авторские полнотекстовые мировые ресурсы. «Поиск ведется как по названиям журналов, книг, так и по всем журнальным статьям. Все ведущие вузы мира, такие как Гарвадский, Стэнфордский и Пенсильванский университеты, используют именно этот сервис для поиска научной информации», - сказала И.Крейцарова.

Директор компании «SaaS Innovation Benelux» D-A-CH и Восточной Европы Роман Пионтек отметил, что в базе поискового сервиса EBSCO Discovery Service можно найти более 20 тыс. контент-провайдеров, методические материалы для 50 тыс. журналов, 6 миллионов книг, более 100 миллионов газетных статей и 400 тыс. трудов конференций.

В ходе тренинга были проведены практические занятия по использованию в научных исследованиях и в учебном процессе электронных полнотекстовых ресурсов на базе EDS.

Отметим, что компания EBSCO Information Services является подразделением EBSCO Industries Inc. и ведущим поставщиком электронных ресурсов для библиотек. Продукт компании – EBSCO Discovery Service - используется для научных исследований в более чем 8600 университетах мира. В БВШН эта система работает c 2015 года и доступна с Интернет-сайта школы.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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