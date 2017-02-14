USD1.7301
EUR1.8358
RUB0.0298
Brent55.65
WTI52.99
Золото2 114.61
S&P 500 Index2 328.25
Nikkei 22519 240.74
Общество

Avtolux Azərbaycan представил новый Aston Martin DB11 – ФОТО 14.02.2017 12:25

ООО Avtolux Azərbaycan - официальный представитель Aston Martin - представил азербайджанским автолюбителям самую последнюю модель серии DB.

На презентации для представителей медиа, где было продемонстрировано несколько видеороликов, наглядно информирующих о технологиях, примененных в новом автомобиле британского производителя, бренд-менеджер Aston Martin Турал Ханджигазов при участии регионального менеджера по продажам Сиди Ларби Бенсоудана подробно рассказал о нюансах, которые поразят даже самых искушенных автолюбителей.

По словам Т.Ханджигазова, DB11 стал превосходным сочетанием инженерной мысли и дизайнерского искусства, где особое внимание было уделено даже самым мелким деталям.

Созданный в 1913 году, бренд Аston Martin в 2013-м отметил свой вековой юбилей. На 86-й Автомобильной выставке в Женеве во время презентации модели DB11 был дан старт новой стратегии компании под названием «Второй век».

Инновационные элементы дизайна и взаимодействие между формой и функциональностью новой модели уже высоко оценены во всем мире.

 Из дизайнерских новинок самым броским является укрепленный капот машины в форме рыбьих жабр. Штрихи в виде характерных LED-фар и традиционной радиаторной решетки Aston Martin также привлекают к себе внимание, а идеальные линии, тянущиеся от капота до задних фар, представляют собой неповторимый изящный образ.

Не нарушая гладкой поверхности DB11, поток воздуха над корпусом и под днищем автомобиля регулируется стабильностью новаторской аэродинамики, играющей особую роль в эстетической революции.

Как и у всех остальных Aston Martin, сердце DB11 находится под его капотом. От других моделей его отличает 5,2-литровые турбонаддувы в форме буквы V и 12- литровый мотор. С 600 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Nm модель DB11 является самой сильной в серии DB. Не удивительно, что при таких показателях она продолжает оставаться динамичной и проворной, набирая 322 км/ч за 3,9 секунд.

Как и подобает Aston Martin XXI века, в результате инженерного сотрудничества с Daimler AG новая модель сочетает в себе последние технологии, лучшее качество и мастерство изящества.

Помимо вышеперечисленных новшеств, также можно указать систему мультитач, систему распознавания личности, спутниковую навигацию, мощную аудиосистему, нового помощника автопаркинга и видеоизображение в 360 градусов.

Aston Martin DB11 уже удостоился нескольких наград. Среди них французская премия «Выбор читателей L`argus», «Дизайн года Т3», престижные премии от немецкого Autonis  и итальянского Salone dell’ Auto.

На правах рекламы

74количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Беременная двойней Бейонсе выступила на премии «Грэмми-2017» - ФОТО – ВИДЕОПохожая на Наоми Кэмпбелл темнокожая школьница стала звездой Instagram – ФОТОБородатая Кончита Вурст объявила о самоубийствеСтранное видео: Кто эта невеста, бродящая ночью по Баку? - ВИДЕОПевец Кенан Догулу рассказал, как добивался руки и сердца звезды сериала «Кёсем Султан» – ФОТОМинистерство транспорта Азербайджана включено в состав нового министерстваВ Баку открыт новый автобусный маршрут – КАРТА - ВИДЕОЗнакомимся ближе с музыкальным творчеством слесаря Джавида Мамедова, покорившего украинский «Голос» - ВИДЕОКадыров показал видео извинений главного раввина Москвы перед мусульманами - ВИДЕОАшхабад назвали «армянским городом»

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 февраля12:31 Госнефтефонд Азербайджана обнародовал данные о доходах и расходах в 2016 году12:25 Avtolux Azərbaycan представил новый Aston Martin DB11 – ФОТО12:05 В Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса11:55 Предпринимателям в Азербайджане компенсировали расходы на экспорт на сумму около 600 тыс. манатов – Замминистра11:52 С покрытой головой: «Шведские феминистки» надели хиджабы – ФОТО11:44 В азербайджанском селе за сутки выпало около 90 см осадков11:37 В президента азербайджанского клуба стреляли в Сербии11:34 Уго Баргас: «Рад, что вышел на поле со скамейки, и забил победный гол»11:31 Новый образ Севды Алекперзаде - ФОТО11:09 Назвавший Меланию Трамп проституткой репортер NYT получил выговор10:48 Капитально ремонтируются главные пути станции Атбулаг - ФОТО10:40 АГУНП и британский Университет Лестера подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТО10:29 Официальный курс маната ко всем валютам на 14 февраля10:17 СМИ: в Бангкоке в День святого Валентина подросткам раздадут презервативы10:11 ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня