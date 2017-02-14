ООО Avtolux Azərbaycan - официальный представитель Aston Martin - представил азербайджанским автолюбителям самую последнюю модель серии DB.

На презентации для представителей медиа, где было продемонстрировано несколько видеороликов, наглядно информирующих о технологиях, примененных в новом автомобиле британского производителя, бренд-менеджер Aston Martin Турал Ханджигазов при участии регионального менеджера по продажам Сиди Ларби Бенсоудана подробно рассказал о нюансах, которые поразят даже самых искушенных автолюбителей.

По словам Т.Ханджигазова, DB11 стал превосходным сочетанием инженерной мысли и дизайнерского искусства, где особое внимание было уделено даже самым мелким деталям.

Созданный в 1913 году, бренд Аston Martin в 2013-м отметил свой вековой юбилей. На 86-й Автомобильной выставке в Женеве во время презентации модели DB11 был дан старт новой стратегии компании под названием «Второй век».

Инновационные элементы дизайна и взаимодействие между формой и функциональностью новой модели уже высоко оценены во всем мире.

Из дизайнерских новинок самым броским является укрепленный капот машины в форме рыбьих жабр. Штрихи в виде характерных LED-фар и традиционной радиаторной решетки Aston Martin также привлекают к себе внимание, а идеальные линии, тянущиеся от капота до задних фар, представляют собой неповторимый изящный образ.

Не нарушая гладкой поверхности DB11, поток воздуха над корпусом и под днищем автомобиля регулируется стабильностью новаторской аэродинамики, играющей особую роль в эстетической революции.

Как и у всех остальных Aston Martin, сердце DB11 находится под его капотом. От других моделей его отличает 5,2-литровые турбонаддувы в форме буквы V и 12- литровый мотор. С 600 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Nm модель DB11 является самой сильной в серии DB. Не удивительно, что при таких показателях она продолжает оставаться динамичной и проворной, набирая 322 км/ч за 3,9 секунд.

Как и подобает Aston Martin XXI века, в результате инженерного сотрудничества с Daimler AG новая модель сочетает в себе последние технологии, лучшее качество и мастерство изящества.

Помимо вышеперечисленных новшеств, также можно указать систему мультитач, систему распознавания личности, спутниковую навигацию, мощную аудиосистему, нового помощника автопаркинга и видеоизображение в 360 градусов.

Aston Martin DB11 уже удостоился нескольких наград. Среди них французская премия «Выбор читателей L`argus», «Дизайн года Т3», престижные премии от немецкого Autonis и итальянского Salone dell’ Auto.

На правах рекламы