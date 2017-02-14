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Общество

В азербайджанском селе за сутки выпало около 90 см осадков 14.02.2017 11:44

С понедельника, 13 февраля, до первой половины вторника, 14 февраля, на территории Азербайджана наблюдались нестабильные погодные условия - шел мокрый снег и снег, осадки были наиболее интенсивными в Лянкяран-Астаринской зоне.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, на Абшеронском полуострове выпало до 4 см снега (в поселке Гумйатаг), в Баку и поселке Маштага - 3 см, Сумгайыте и Аляте - 2 см, Бина и Забрате - 1 см.

Осадков в виде дождя на Абшероне за прошедшие сутки выпало от 1 до 9 мм.

В регионах Азербайджана больше всего снега за прошедшие сутки выпало в селе Рваруд Лянкяран-Астаринской зоны (88 см).

Также большое количество осадков выпало в Лерике (70 см), селе Сарыбаш на Большом Кавказе (49 см), Ярдымлы (39 см), Гейтепе (32 см), Шахбузе (28 см), Шаруре (27 см), Нахчыване (26 см), Лянкяране (25 см), Билясуваре и Кюрдамире (20 см),  Алтыагадже (18 см), селе Гырыз (17 см), Дашкесане и Губе (15 см).

Больше всего осадков в виде дождя в регионах страны выпало также в Лянкяран-Астаринской зоне (3–29 мм), далее следуют Центральный Аран (3–12 мм), Гянджа-Газахская зона (3–10 мм), Нахчыван (4–6 мм), Большой Кавказ (2–10 мм).

Елена Остапенко, Э.Т.

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