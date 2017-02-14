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Общество

Капитально ремонтируются главные пути станции Атбулаг - ФОТО 14.02.2017 10:48

Стартовал очередной этап капитального ремонта 600-километровой железной дороги Баку – Беюк Кесик, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В настоящее время на станции Атбулаг осуществляется капитальный ремонт главного пути протяженностью 1100 метров.

Ремонт осуществляет коллектив ООО «Специализированное железнодорожное предприятие» №5.

Как отметил главный инженер ООО Исмаил Садыгов, ремонт продлится два дня. Уже завершен демонтаж старой и началась укладка новой дороги.

Напомним, что с целью выполнения 2-го этапа проекта реконструкции азербайджанских железных дорог 14 апреля 2015 года между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и чешской компанией «Moravia Steel» было подписано дополнительное соглашение к экспортному контракту «Материально-техническое обеспечение и капитальный ремонт 600-километрового отрезка на участке Баку – Беюк Кесик Азербайджанских железных дорог».

Реализация нового проекта началась в октябре 2015 года, и на сегодняшний день уже отремонтировано 230 километров пути.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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