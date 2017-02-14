АГУНП и британский Университет Лестера подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТО

Соглашение о сотрудничестве подписано между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности (АГУНП) и британским Университетом Лестера, сообщает пресс-служба АГУНП.

Документ подписан по итогам состоявшейся накануне встречи президента Университета Лестера Пола Бойла с ректором АГУНП Мустафой Бабанлы.

На встрече М.Бабанлы рассказал гостю, что в возглавляемом им университете в настоящее время обучение по 14 специальностям проводится на английском языке. Он подчеркнул, что ввиду повышенного интереса студентов к обучению на английском языке, в этом направлении планируется еще более активизировать работу.

Также на переговорах были обсуждены вопросы подготовки в рамках совместных программ специалистов по ряду профилей. Принято решение в ближайшие недели вести активную работу между представителями двух университетов для согласования деталей, связанных с выбором соответствующей специальности и созданием совместной программы.

Ялчин Алиев, Г.Р.