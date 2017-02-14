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Общество

Мексика и Азербайджан налаживают контакты в сфере работы с религиозными общинами 14.02.2017 09:47

13 февраля посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с председателем Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Мубаризом Гурбанлы.

Как сообщили в посольстве Мексики, на встрече, проведенной с целью развития связей в многочисленных областях, говорилось об отношениях между Мексикой и Азербайджаном и основных сферах сотрудничества.

Председатель комитета проинформировал посла о функциях руководимого им ведомства. Также на встрече была отмечена атмосфера религиозной толерантности и терпимости, которая имеется в Азербайджане.

Посол Лабардини рассказал об истории формирования религиозных общин в Мексике и современных административных структурах, ответственных за религиозные вопросы в стране.

В заключение стороны выразили намерение устанавливать и развивать соответствующие двусторонние связи.

Елена Остапенко, Э.Т.

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