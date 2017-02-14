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Общество

Минмолодежи и спорта Азербайджана выразило протест против выступления армянских сепаратистов в региональной лиге КВН 14.02.2017 19:52

Министерство молодежи и спорта выражает протест по поводу участия сепаратистов из оккупированных территорий Азербайджана в региональной лиге КВН.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила глава пресс-службы Министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова.

«Как вы помните, в прошлый раз сепаратисты из оккупированных территорий Азербайджана принимали участие в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017». По поручению Президента Азербайджана  Министерство молодежи и спорта Азербайджана, а также наш МИД занялись данным вопросом и добились отстранения данной команды от участия в фестивале.

На этот раз сепаратисты пытаются принять участие в региональном фестивале лиг Москвы и Подмосковья», - отметила она.

Следует отметить, что в рамках данного фестиваля в течение нескольких дней на сцене Дома КВН выступают около 150 команд, которые стремятся попасть в разные лиги Москвы и Московской области.

«Наша команда находится в высшей лиге данного мероприятия, что, естественно, вызывает у нас чувство гордости. Но, несмотря на то что армянские сепаратисты пытаются выступить в простой лиге, в ближайшие дни мы направим письмо в Международную федерацию по данному вопросу. Мы выразим свой протест, как всегда это делали. Для нас не имеет значения, высшая это лига или низшая. Мы будем протестовать», - резюмировала С.Мамедова.

Р.Д., И.А.

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