Стала известна дата проведения первого этапа выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов в Азербайджане.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре, 5 марта текущего года первый этап выпускных экзаменов пройдет в Баку, Сумгайыте, Хызы, Гобустане и на Абшероне.

12 марта экзамены будут сдавать школьники Нахчыванской Автономной Республики, Лянкярана, Астары, Масаллы, Лерика, Ярдымлы, Джалилабада, Билясувара, Ширвана, Сальяна, Нефтчалы, Гаджигабула, Имишли, Саатлы, Сабирабада, Агджабеди, Агдама, Зардаба, Барды, Тертера, Ходжавенда, Физули, Бейлагана, Агсу, Уджара и Кюрдамира.

Учащиеся школ Гянджи, Дашкесана, Гейгеля, Самуха, Нафталана, Геранбоя, Шамкира, Гядабея, Агстафы, Газаха, Товуза, Шеки, Балакена, Гаха, Габалы, Огуза, Загаталы, Мингячевира, Исмаиллы, Гейчая, Шамахы, Агдаша, Евлаха, Губы, Шабрана, Гусара, Хачмаза и Сиязани смогут участвовать в экзаменах 18 марта.

Следует отметить, что дети из оккупированных районов Азербайджана будут сдавать экзамен по графику, соответствующему графику города или района, где расположено учебное заведение, в котором они получают образование.

Учащиеся Военного лицея имени Гейдара Алиева и других профучилищ будут сдавать экзамен 12 марта в Военном лицее имени Д.Нахчыванского. Учащиеся спецшкол Баку – школ-интернатов, школ с английским языком обучения, школы на острове Чилов, а также школ, расположенных на территории исправительных учреждений, – будут сдавать экзамен 18 марта.

Р.Д., И.А.