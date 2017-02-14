22 февраля (в среду) с 18:00 до 22.00 в Международном центре мугама состоится презентация архитектурного проекта METRONOME на тему «Интерьер в деталях».

Мероприятие пройдет при поддержке Союза архитекторов Азербайджана.

Спикерами вечера выступят известные и инновационные архитекторы Лейла Улуханли (Leyla Uluhanli Interiors, г.Москва), Эльвин Алиев и Максуд Мамедов (El&En).

Отметим, что Международный центр мугама расположен по адресу: город Баку, проспект Нефтяников, 9. Вход на мероприятие только по пригласительным и предварительной регистрации.

Организатором проекта METRONOME является журнал «Дом и Интерьер».

Более подробную информацию можно получить по телефону: +99 450 212 48 69.

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