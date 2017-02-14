В Баку во вторник, 14 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса во втором и третьем чтениях был принят законопроект «О военном положении».

Как сообщает 1news.az, законопроект состоит из 6 разделов и 27 статей.

Выступивший на заседании первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров указал, что озвученные депутатами во время первого чтения предложения были изучены.

«Ряд предложений парламентариев был принят», - сказал он.

Законопроект устанавливает порядок объявления и отмены военного положения на всей территории Азербайджана или в отдельных местах, продления срока действия военного положения, обеспечения режима военного положения.

В документе обосновываются причины, цели и основания объявления военного положения, определяются особенности режима военного положения на территориях расположения воинских частей в прифронтовой зоне, обеспечения прав физических и юридических лиц в условиях военного положения.

Законопроект предусматривает также применение военной цензуры в случае объявления военного положения.

Следует отметить, что действующий закон «О военном положении» Азербайджана был принят в 1994 году и содержит 17 статей.

Эльшан Рустамов, Г.Р.