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Общество

Состоялась презентация нового твиннингового проекта 14.02.2017 16:34

Презентация нового твиннингового проекта под названием «Поддержка продолжению реформ в системе государственной службы Азербайджана» состоялась во вторник в Баку.

Проект финансируется Европейским Союзом и будет реализовываться 2 года.

На мероприятии выступили председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, ее заместитель Бахрам Халилов, глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард, посол Литвы Валдас Ластаускас, глава аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, заместитель госсекретаря Литвы – руководитель проекта со стороны Литвы Алминас Маджиулис, заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова, завотделом стратегического развития ГЭЦ – руководитель проекта со стороны Азербайджана Фуад Маилов, замдиректора департамента государственной службы Литвы Эдвардас Зукаускас.

Было отмечено, что основная цель проекта – внести вклад в развитие системы устойчивой и профессиональной государственной службы в соответствии с передовым европейским опытом, создание новой системы классификации должностей государственной службы и прием этой системы на госслужбу, оценка служебной деятельности госслужащих и ее взаимосвязь с системой оплаты труда. Проект предусматривает усовершенствование механизма управления, обмен опытом, а также приведение национального законодательства в соответствие со стандартами ЕС.

Партнерами проекта выступают Госсекретариат Литвы и ГЭЦ Азербайджана.

Инициированный Еврокомиссией твиннинговый инструмент применяется с 1998 года для поддержки процессов интеграции в ЕС. В Азербайджане твиннинг применяется как инструмент европейского соседства и сотрудничества с 2006 года.

До сих пор в Азербайджане было успешно реализовано 25 твиннинговых проектов, еще 10 продолжают осуществляться, а по дополнительно 10 проектам ведутся переговоры.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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