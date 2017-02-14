USD1.7301
EUR1.8378
RUB0.0296
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 229.36
S&P 500 Index2 316.10
Nikkei 22519 472.01
Общество

Азербайджан был представлен на благотворительном фестивале в Нигерии - ФОТО 14.02.2017 02:52

Азербайджан был представлен на прошедшем в городе Лагос (Нигерия) благотворительном фестивале акции «Маленький мир», организованном Международной женской организацией.

В мероприятии приняли участие представители 36 стран, проживающие в этом городе, которые ознакомили гостей фестиваля с историей, культурой, кухней и музыкой своих народов.

Азербайджан на мероприятии представила единственная азербайджанка, проживающая в Нигерии, финансовый менеджер Международной женской организации Биллура Байрамова.

Как сообщила Б.Байрамова, гости фестиваля отведали блюда азербайджанской кухни – долму, кутабы, плов, пахлаву. Местным СМИ была дана обширная информация об истории и культуре нашей страны. На открытии фестиваля приняли участие послы различных стран, министр культуры Нигерии и другие официальные лица. С государственным флагом нашей страны и в азербайджанской национальной одежде на церемониях открытия и закрытия фестиваля выступил гражданин Франции Антуан Бернард.

Биллура Байрамова отметила, что оcновной целью проведения фестиваля было создание возможностей для граждан различных стран, проживающих в Нигерии, представить свою национальную культуру, музыку, кухню и за счет вырученных на мероприятии финансовых средств оказание помощи местным школам, больницам, детским приютам и домам престарелых.

АЗЕРТАДЖ

202количество просмотров
Азербайджан был представлен на благотворительном фестивале в Нигерии - ФОТО
Состоялось обсуждение задач, вытекающих из Распоряжения о гуманизации политики наказания
За пять лет Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу прошла большой путь развития - ФОТО

13 февраля состоялась торжественная церемония по случаю пятой годовщины создания Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
Состоялось отчетное собрание, посвященное прошлогодней деятельности Аппарата Конституционного суда
Территория площадью 62 тысячи квадратных метров в селе Джоджуг Мерджанлы очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов - ФОТО
МЧС Азербайджана проводит международные учения в горах – ФОТО

Личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана проводит тактические
Изменен скоростной режим на некоторых дорогах Баку - ФОТО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Слесарь из Азербайджана покорил украинский «Голос», где исполнил «Küçələrə su səpmişəm» - ВИДЕОБеременная двойней Бейонсе выступила на премии «Грэмми-2017» - ФОТО – ВИДЕОПохожая на Наоми Кэмпбелл темнокожая школьница стала звездой Instagram – ФОТОАдель своей речью и поступком заставила расплакаться беременную Бейонсе – ФОТО – ВИДЕО«Все могло бы быть по-другому»: Какого наказания попросил для себя исполнитель теракта в Reina?Певец Кенан Догулу рассказал, как добивался руки и сердца звезды сериала «Кёсем Султан» – ФОТОМинистерство транспорта Азербайджана включено в состав нового министерстваСтранное видео: Кто эта невеста, бродящая ночью по Баку? - ВИДЕОВ Баку открыт новый автобусный маршрут – КАРТА - ВИДЕОЗнакомимся ближе с музыкальным творчеством слесаря Джавида Мамедова, покорившего украинский «Голос» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 февраля02:52 Азербайджан был представлен на благотворительном фестивале в Нигерии - ФОТО02:24 Джейн Пирс: IV Игры исламской солидарности «Баку-2017» останутся в памяти циклом новшеств - ФОТО01:55 Состоялось обсуждение задач, вытекающих из Распоряжения о гуманизации политики наказания01:30 Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийстве01:29 За пять лет Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу прошла большой путь развития - ФОТО01:00 Состоялось отчетное собрание, посвященное прошлогодней деятельности Аппарата Конституционного суда00:35 Состоялись обсуждения, связанные со строительством нового поселка в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района00:14 Межпарламентские связи играют важную роль в развитии азербайджано-латвийских отношений13 февраля23:51 Территория площадью 62 тысячи квадратных метров в селе Джоджуг Мерджанлы очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов - ФОТО23:21 Кадыров показал видео извинений главного раввина Москвы перед мусульманами - ВИДЕО22:52 Связи между законодательными органами Азербайджана и Грузии развиваются22:24 В сети распространились слухи о смерти впавшего в кому Шахина Закизаде22:10 СМИ: 28 человек погибли в аварии с экскурсионным автобусом на Тайване - ФОТО21:49 В Азербайджане будет либерализована уголовно-правовая политика21:39 В Вашингтоне из-за сильного ветра остались без света десятки тысяч человек