Азербайджан был представлен на благотворительном фестивале в Нигерии - ФОТО

Азербайджан был представлен на прошедшем в городе Лагос (Нигерия) благотворительном фестивале акции «Маленький мир», организованном Международной женской организацией.

В мероприятии приняли участие представители 36 стран, проживающие в этом городе, которые ознакомили гостей фестиваля с историей, культурой, кухней и музыкой своих народов.

Азербайджан на мероприятии представила единственная азербайджанка, проживающая в Нигерии, финансовый менеджер Международной женской организации Биллура Байрамова.

Как сообщила Б.Байрамова, гости фестиваля отведали блюда азербайджанской кухни – долму, кутабы, плов, пахлаву. Местным СМИ была дана обширная информация об истории и культуре нашей страны. На открытии фестиваля приняли участие послы различных стран, министр культуры Нигерии и другие официальные лица. С государственным флагом нашей страны и в азербайджанской национальной одежде на церемониях открытия и закрытия фестиваля выступил гражданин Франции Антуан Бернард.

Биллура Байрамова отметила, что оcновной целью проведения фестиваля было создание возможностей для граждан различных стран, проживающих в Нигерии, представить свою национальную культуру, музыку, кухню и за счет вырученных на мероприятии финансовых средств оказание помощи местным школам, больницам, детским приютам и домам престарелых.

АЗЕРТАДЖ