В среду, 15 февраля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами небольшой туман, временами усиливающийся юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от -2 до +1 градусов, днем - от +4 до +7. Непосредственно в столице ночью в районе -1, днем - от +4 до +6.

Атмосферное давление снизится с 766 до 759 мм ртутного столба, влажность воздуха ночью составит порядка 75–85%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 15 февраля также преимущественно без осадков, однако в некоторых районах на юге и западе страны ожидаются осадки в виде снега. Местами туман, ветер западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем - от +3 до +8. В горной местности ночью - от -8 до -13, днем - от 0 до -5 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что в среду на Абшероне в дневные часы будет преобладать временами усиливающийся теплый ветер гилавар, что может вызвать ощущение дискомфорта у метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.