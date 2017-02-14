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Общество

Состоялось обсуждение задач, вытекающих из Распоряжения о гуманизации политики наказания 14.02.2017 01:55

13 февраля в Верховном суде состоялось совещание с участием ответственных сотрудников Генеральной прокуратуры, министерств юстиции и внутренних дел, председателей Апелляционного, Военного судов, Суда по делам о тяжких преступлениях, Сумгайытского городского, Бакинского городского и Абшеронского районного судов.

Как сообщили из пресс-службы Верховного суда, на совещании обсуждались задачи, вытекающие из Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества» от 10 февраля 2017 года.

Выступивший на совещании председатель Верховного суда Рамиз Рзаев отметил, что модернизация управления в отдельных сферах жизни государства, мероприятия, осуществляемые в области судебно-правовых реформ диктуют необходимость эффективной организации пенитенциарной службы и, в целом, деятельности, связанной с назначением и исполнением наказаний, избранием мер пресечения.

На мероприятии состоялся обстоятельный обмен мнениями о применении электронных средств надзора, организации службы пробации, применении меры пресечения, альтернативной аресту, организации информационной системы «осужденные, отбывающие наказание, и арестованные лица» и других отмеченных в Распоряжении мерах. Было подчеркнуто, что широкое применение в ходе предварительного расследования и судебного производства меры пресечения в виде ареста за преступления, не представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие преступления, в том числе совершенные в области экономической деятельности, а также назначение в целом ряде случаев наказания в виде лишения свободы за данные преступления приводят к увеличению числа обвиняемых и осужденных лиц с ограниченным правом на свободу. А это требовало издания главой государства данного Распоряжения, усовершенствования законодательства, а также принятия безотлагательных мер для обеспечения в установленных законом случаях права лиц, совершивших преступление, на свободу.

Заместитель генерального прокурора Намиг Аскеров, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, начальник Главного управления следствия и дознания Министерства внутренних дел Сарвар Мехралиев говорили о вытекающих из Распоряжения задачах представляемых ими государственных структур и предстоящих мерах по их своевременному исполнению.

Были намечены направления выполнения рекомендаций и поручений, данных Президентом Азербайджана как судам, так и ряду государственных органов в связи с исполнением Распоряжения, подчеркнуто недопущение фактов злоупотребления в этом деле.

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