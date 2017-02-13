Новым заместителем главы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана назначен полковник-лейтенант Орхан Мансурзаде.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД Азербайджана, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.

Ранее О.Мансурзаде занимал должность начальника отдела в пресс-службе. На его место пока никто не назначен.

О.Мансурзаде работает в системе МВД Азербайджана с 1995 года.

Отметим, что начальником пресс-службы МВД Азербайджана ранее был назначен полковник полиции Эхсан Захидов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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