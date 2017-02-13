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Общество

В Азербайджане в чайхане выявлено подпольное казино, есть задержанные - ФОТО 13.02.2017 11:20

Сотрудники отдела полиции Худата в ходе оперативных мероприятий выявили подпольное казино в городской чайхане.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, задержанные Афсун Ахмедли, братья Чингиз и Балагардаш Балакишиевы, Фарид Шейдаев и Шахрияр Веледов организовывали в чайхане азартные игры на денежные ставки.

При обыске полицейскими были изъяты деньги, выигрышные купоны, игральные карты, лотерейные аппараты и другие вещественные доказательства.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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