Сотрудники отдела полиции Худата в ходе оперативных мероприятий выявили подпольное казино в городской чайхане.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, задержанные Афсун Ахмедли, братья Чингиз и Балагардаш Балакишиевы, Фарид Шейдаев и Шахрияр Веледов организовывали в чайхане азартные игры на денежные ставки.

При обыске полицейскими были изъяты деньги, выигрышные купоны, игральные карты, лотерейные аппараты и другие вещественные доказательства.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.