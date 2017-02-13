Как уже сообщалось, на основании Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 января 2017 года «О некоторых мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района», на первом этапе в рамках работ по восстановлению села дано поручение по строительству 50 частных жилых домов, здания школы и соответствующей инфраструктуры.

На первоначальном этапе специалистами Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (АНАМА) были проведены работы по техническому исследованию, в целях безопасности проведены операции по очищению 4578 квадратных метров по периметру села, дорог, ведущих в село, жилых дом и вокруг них, на территориях, где будут проходить коммуникационные линии.

Как сообщили в АНАМА, в настоящее время агентством начаты операции по очищению от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорий площадью 280 гектаров в селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района. К операциям привлечены рабочий состав из 90 человек, 10 собак-саперов и 3 механические саперные машины.

С начала очистительных операций до сегодняшнего дня очищена территория площадью 62 тысячи 66 квадратных метров (27 тысяч 866 квадратных метров вручную и 34,2 тысячи квадратных метров механическим способом), 11 домов, обнаружены и обезврежены 5 неразорвавшихся боеприпасов (3 снаряда от 82-миллиметрового миномета «OF-832» и 2 снаряда от 120-миллиметрового миномета «OF-843»). Одновременно дан старт операциям по очищению территорий села, предназначенных для посевных работ.

Вокруг села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, на земельных участках, предназначенных для использования местными жителями в будущем, обнаружено большое количество мин.

АЗЕРТАДЖ