Программа развития ООН (ПРООН) в 2016 году подготовила аналитическое исследование под названием «Модель оказания государственных услуг на основе принципа единого пространства: пример Азербайджана» (One Stop Shop Public Service Delivery Model: The Case of Azerbaijan).

В исследовании говорится об основах создания, концепции, принципах деятельности, инновативных преимуществах и теоретических и практических аспектах основных достижений модели «ASAN xidmət», и даются рекомендации странам, заинтересованным в модернизации сферы предоставления государственных услуг на основе опыта «ASAN xidmət».

Отметим, что «ASAN xidmət» как победитель премии ООН в области государственных услуг признается на международном уровне в качестве передового опыта. Сегодня азербайджанская модель «ASAN xidmət» всесторонне изучается и применяется рядом стран мира.

Сегодня в Азербайджане действуют 11 центров «ASAN xidmət», 5 из которых находятся в Баку, а остальные в районах. Со дня начала функционирования первого центра «ASAN xidmət» и по сегодняшний день в центры этой структуры обратилось более 13 млн граждан. А автобусы «Выездной ASAN» и «Поезд ASAN» оказывают высококвалифицированные услуги гражданам в самых отдаленных уголках страны.

С исследованием можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке:

http://www.regionalhub.org/wp-content/uploads/2017/01/Azerbaijan_case-study.pdf

Ялчин Алиев, Г.Р.