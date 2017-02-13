Бакинское транспортное агентство (БТА) выступило с предложением защитить жизнь и здоровье уборщиц, подметающих оживленные дороги столицы.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы БТА Маис Агаев, с таким предложением агентство обратилось в Кабинет министров Азербайджана.

«В нашем предложении отражены вопросы охраны труда уборщиц, соблюдения правил безопасности, их отражение в соответствующих нормативно-правовых актах.

Мы особо подчеркнули, что на дорогах с высоким скоростным лимитом необходимо до минимума свести ручной труд и широко использовать очистительные машины.

Кабинет министров положительно отреагировал на наше предложение и поручил Министерству юстиции подготовить и согласовать с соответствующими госструктурами решение этого вопроса в нормативно-правовых актах», - подчеркнул М.Агаев.

Отметим, что убирающие дороги от мусора женщины – сотрудницы ЖЭКов различных районов Баку. Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, «Азеравтойол» не использует женский труд при очистке дорог.

Тимур Рзаев, Э.Т.