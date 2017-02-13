В связи со сложными погодными условиями изменен скоростной режим движения автотранспорта на трассе Баку – Международный аэропорт Гейдар Алиев и на Зыхской трассе.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, посредством установленных над этими дорогами информационных табло водители извещаются о том, что на трассе Баку – Международный аэропорт Гейдар Алиев на двух левых полосах максимально разрешенная скорость движения снижена со 120 до 100 км/час.

На крайней правой полосе максимально разрешенная скорость движения снижена с 80 до 60 км/час, на второй справа полосе – со 100 до 80 км/час.

В свою очередь, на Зыхской трассе (дороге от поселка Зых в Международный аэропорт Гейдар Алиев) на крайней левой и средней полосах максимально разрешенная скорость движения снижена со 120 до 100 км/час, а на крайней правой полосе – со 100 до 80 км/час.

Тимур Рзаев, Э.Т.