Начаты работы по реконструкции дороги Мехтиабад – Дигях – Мамедли в Абшеронском районе Азербайджана.

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, на дороге протяженностью 8,8 километра и шириной 6-10 метров будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, в ходе реконструкции улица будет расширена.

В соответствии с проектом, также будут частично перенесены, частично заменены на новые подземные коммуникации, установлены дорожные знаки и новая система освещения, нанесена дорожная разметка, созданы новые широкие тротуары.

Отметим, что дорога соединяет 3 населенных пункта с общим населением 22 тысячи человек.

Тимур Рзаев, Э.Т.