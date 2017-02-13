Начаты работы по реконструкции дороги Мехтиабад – Дигях – Мамедли в Абшеронском районе Азербайджана.
Как сообщил 1news.az пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, на дороге протяженностью 8,8 километра и шириной 6-10 метров будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, в ходе реконструкции улица будет расширена.
В соответствии с проектом, также будут частично перенесены, частично заменены на новые подземные коммуникации, установлены дорожные знаки и новая система освещения, нанесена дорожная разметка, созданы новые широкие тротуары.
Отметим, что дорога соединяет 3 населенных пункта с общим населением 22 тысячи человек.
Тимур Рзаев, Э.Т.