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Общество

В Баку открыт новый автобусный маршрут – КАРТА - ВИДЕО 13.02.2017 16:07

В столице открыт новый автобусный маршрут - №125.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, конечными остановками автобусов нового маршрута №125 являются поселок Локбатан Гарадагского района столицы и станция метро «28 Мая».

«Автобусы следуют по маршруту: Локбатан - Шихов - Бибиэйбат - 20-й участок - Дворец водных видов спорта - Площадь Государственного флага - круг Азнефть - станция метро «28 Мая»  и в обратном направлении (через станцию метро «Сахил»).

Протяженность маршрута – 35,5 км, время полного оборота автобуса – 2 часа 4 минуты.

На данный момент по маршруту временно курсируют автобусы ООО BakuBus, стоимость проезда в них составляет 25 гяпиг. ООО вывело на линию современные автобусы марки İVECO, которые будут курсировать по маршруту с 6 утра и до полуночи. Оплата в них производится только посредством карт BakıKart.

Одновременно БТА объявляет конкурс на использование маршрута. В нем могут участвовать компании, занимающиеся пассажироперевозками и имеющие в парке 25 автобусов, отвечающих стандартам Евро-5», - заявил М.Агаев, по словам которого, Бакинское транспортное агентство продолжит работу по открытию новых автобусных маршрутов и оптимизации движения общественного транспорта.

Более подробно со всеми маршрутами автобусов ОАО BakuBus можно ознакомиться на официальном сайте BakuBus.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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