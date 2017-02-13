Информационное агентство 1news.az продолжает знакомить своих читателей с буднями бакинских школ.

Недавно мы побывали в средней школе №165 и побеседовали с ее директором Вугаром Мамедовым, который оказался человеком, подходящим с особым энтузиазмом к внедрению новых реформ и оптимизации образовательного процесса.

Общаясь с ним, сразу становится ясно, что он воспринимает должность директора как позицию, подразумевающую высокую ответственность, ибо, если «программой минимум» является привитие ученикам необходимым знаний, то «программа максимум» заключается в расширении кругозора, раскрытии творческих способностей и формировании подрастающего поколения на личностном уровне. Ведь именно на них возложены надежды на будущее нашей страны.

Вугар муаллим – один из тех директоров школ, которые были назначены по итогам проводимого Министерством образования конкурса. Имея за плечами опыт работы учителем истории, он решил попробовать свои силы в управленческой деятельности, так как его переполняли многочисленные идеи. В 2014 году после прохождения курса подготовки и сдачи необходимых экзаменов его назначили директором 117-й школы, а буквально пару недель назад перенаправили в школу №165. Так как в этой школе В.Мамедов работает совсем недавно, он также поделился опытом своей активной деятельности на предыдущем месте работы.

«Прямо перед вашим приходом у нас проводилось мероприятие, связанное с экологией, на котором ученики узнали о рациональном использовании воды и прочих природных ресурсов. А весь следующий месяц мы планируем посвятить азербайджанской истории и этнографии. В рамках задуманного нами курса будут организованы выставки, конкурсы, викторины, а по итогам школьники сдадут экзамен. Я считаю, что с помощью такого подхода можно вызвать в учащихся заинтересованность, и надеюсь, что в скором времени мы увидим плоды своих усилий», - делится планами собеседник.

Однако основным условием качественного образования остается педагогический коллектив. С приходом Вугар муаллима в 117-ю школу были привлечены новые педагоги, назначены новые завучи, воспитатели, психологи и даже библиотекари – иными словами, была создана совершенно новая атмосфера. Ко всем работникам выдвигались определенные требования – во-первых, наличие высшего образования, во-вторых, владение компьютером и знание офисных программ, чтобы работать с текстом, создавать таблицы и слайды. В связи с этим были проведены дополнительно специальные тренинги по информатике, в ходе которых учителя приобрели необходимые навыки.

«Когда возникали проблемы, мы собирались за «круглым столом» и находили выход сообща. Я никогда не решал проблемы в одиночку, считая, что нужно обязательно выслушать мнение других людей. И путем общего голосования мы принимали решения», - говорит собеседник.

Также, по словам директора, предпочтение отдается учителям, использующим в работе со школьниками интернет-ресурсы, применяющим нестандартные подходы к обучению, работающим над собой и приносящим пользу школе. Поэтому педагоги, которые практикуют устаревший метод преподавания и не стремятся развиваться, проигрывают в конкуренции и оставляют свои места.

Что же касается учеников, они отличались на всех районных, городских и даже республиканских олимпиадах, завоевали множество побед не только в образовательной, но и во внеклассной работе.

«Мы также уделяли большое внимание развитию спортивных дисциплин. У нас были баскетбольные и футбольные группы, открытые для всех желающих в свободное от уроков время. А также группы, относящиеся к образовательным отраслям, и даже по логике. Еще у нас был клуб дебатов, команда которого высказывала свои мысли касательно развития нашей страны сегодня и прогнозов на будущее, выдвигала идеи, какие изменения можно внести в различные отрасли и так далее. В скором времени я планирую обосновать аналогичные спортивные кружки и клуб дебатов и в 165 школе», - говорит В.Мамедов.

Помимо всего прочего, на предыдущем месте работы Вугар муаллим организовал видеоклуб, где ученикам демонстрировались фильмы, не транслируемые в кинотеатрах: исторические фильмы об Азербайджане, материалы по общеобразовательным предметам, ролики, посвященные мировым проблемам, которые могли бы заинтересовать школьников. Наряду с этим, функционировал фотоклуб, проводились семинары с участием профессионалов в данной области, которые делились своими навыками с новичками и обучали их процессу фотографирования.

Также все желающие могли попробовать свои силы в театральном клубе, где ставились спектакли, продекламировать стихи собственного сочинения, записавшись в поэтический кружок, и научиться ухаживать за растениями на курсах цветоводства. По словам директора, все вышеперечисленные группы будут в скором времени открыты и в 165-й школе.

«Мы уделяем большое внимание культурному воспитанию детей. Например, в феврале у нас ожидается экскурсия в Музей азербайджанской истории и этнографии, а затем мы постепенно посетим все остальные существующие в нашем городе музеи, достопримечательности и исторические места. В подобных поездках должно обязательно поощряется активное участие родителей в организационных вопросах», - говорит собеседник.

Еще одним новшеством, которое собирается внедрить В.Мамедов на новом месте работы, является получение дистанционного образования. По его мнению, благодаря Skype педагоги могут устраивать для учеников во время летних каникул прямые трансляции, предварительно проинформировав о времени проведения на странице школы. Таким образом, все желающие послушать дополнительные лекции должны будут всего лишь подключиться к интернету.

Стоит отметить, что 165-я школа имеет свою страницу на Фейсбуке, а также группу, где директор делится с учениками и их родителями информацией о деятельности школы и проводимых мероприятиях. Наряду с этим, мы увидели здесь фотографию «математического стола», который Вугар муаллим создал своими руками и подарил начальным классам для изучения таблицы умножения.

«Хотелось бы также рассказать об одном пилотном проекте Министерства образования и "ASAN xidmət", который называется «Məktəblinin dostu». В России, Турции, Грузии и США он уже давно принял широкие обороты, а в нашей стране только начинает зарождаться. Проект заключается в том, что в школах на конкурсной основе набираются «друзья школьников», то есть люди, которые становятся для них и помощниками, и собеседниками, и друзьями, и советчиками.

Эти «друзья школьников» способствуют физическому развитию и морально-психологической подготовке учащихся, до прибытия специалистов смогут оказать первую медицинскую помощь, если случились непредвиденные обстоятельства, и школьник, к примеру, ушиб ногу. В 117-й школе у нас работали шесть сотрудников «Мəktəblinin dostu», четыре из которых имели педагогическое образование, и все они были молодыми – самому старшему было 25 лет – это позволяло им с большей легкостью установить контакт с детьми, учителями и родителями», - говорит собеседник.

Затем директор рассказал о том, как на предыдущем месте работы придумал выгодно использовать даже школьные коридоры, которые в большинстве случаев украшены только растениями в горшках. Он распорядился поставить здесь шкафы и устроил «книжный уголок», где ученики могли позаимствовать на время перемены какую-нибудь книгу и ознакомиться с ней, а при желании унести домой, отметившись в библиотеке.

«Также я распорядился, чтобы некоторые уроки в качестве разнообразия проводились именно в коридоре. В противовес формальной обстановке, царящей в классах, здесь ребята сидели не за привычными партами, а за «круглым столом», слушая одновременно музыку и любуясь природой через панорамные окна. Даже люди, проходящие мимо школы, останавливались, заглядывали внутрь и гадали, чем же они занимаются», - вспоминает В.Мамедов.

А еще Вугар муаллим добавил в коридоре ярких акцентов, сопроводив лестничные проемы мотивирующими надписями.

Далее директор немного рассказал о благотворительности, к которой приобщал учеников и педагогический коллектив. На протяжении двух лет работы в 117-й школе он ежегодно устраивал конкурс, приуроченный к празднику Новруз. Согласно правилам, каждый класс должен был общими усилиями собрать хончу, после чего избиралась самая лучшая и передавалась от имени школы малоимущим семьям. А на Гурбан байрам наш собеседник совместно с учителями, которые проявляли инициативу, делились с малоимущими «гурбай пайы».

«Кстати говоря, в скором времени у нас будут создаваться профильные классы по четырем направлениям, соответствующим четырем группам приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Ребята, которые не планируют поступать в вузы, после девятого класса подадут заявки в профессионально-технические лицеи и колледжи, а остальных будут готовить сугубо по тем предметам, которые им понадобятся на вступительных экзаменах.

Таким образом, техники акцентируют внимание на изучении математики, физики, химии, гуманитарии – на изучении языков, истории, географии и так далее. Я считаю, что это – очень грамотная методика, потому как она значительно экономит время и позволяет получать всю необходимую информацию в школе, в результате чего потребность в частном репетиторстве и трате дополнительных средств отпадает», - подытоживает В.Мамедов.

Лейла Мамедова

Фото: Лала Гулиева, личный архив Вугара Мамедова