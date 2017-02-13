Девушка в свадебном платье, расхаживающая ночью одна по пустынной Площади фонтанов, стала на днях героиней соцсетей.

Видео, на котором некая девушка в белом свадебном платье и фате идет по улице (скорее всего, это улица Нигяр Рафибейли), распространено в «Фейсбуке».

Странная девушка попала на камеры видеонаблюдения. Размещенное в соцсетях видео стало предметом бурных дебатов среди пользователей, некоторые из которых предположили, что девушку в свадебную ночь бросил жених.

Предлагаем данное видео вниманию читателей:

1news.az