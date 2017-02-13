Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные города для путешествий на февральские праздничные выходные.

Как сообщает 1news.az, рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 23 по 26 февраля 2017 года.

Баку занимает третье место по популярности зарубежных путешествий россиян на выходные дни.

Минск, Тбилиси, Баку составляют первую тройку городов, популярных для поездок россиян на февральские праздничные выходные.

По данным сервиса RoomGuru.ru, дешевле всего проживание в отеле обойдется в Вильнюсе (в среднем, 37 евро в сутки), а дороже всего - в Риме (более 100 евро). В Баку за проживание заплатят в среднем 50 евро в сутки.

В первую тройку российских городов входят Москва, Санкт-Петербург и Казань.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий россиян за рубеж на выходные дни выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

RoomGuru.ru это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который признан лучшим в мире поисковиком по отелям за последние четыре года по данным премии World Travel Awards.

Эльшан Рустамов, Г.Р.