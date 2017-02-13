С 10 до 13 февраля на территории Азербайджана наблюдались нестабильные погодные условия, в частности, осадки в виде мокрого снега и снега.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, среднемесячная температура воздуха на всей территории страны была на 2,7–3 градуса ниже климатической нормы. В большинстве регионов страны, в том числе и местами на Абшеронском полуострове, наблюдался обильный снегопад.

В Баку и на Абшероне за последние 4 дня максимальное количество осадков выпало в поселке Гумйатаг (8 мм). В Баку этот показатель составил 3 мм, в поселках Забрат и Маштага – по 1 мм.

В отличие от Абшерона, в районах Азербайджана осадки выпали в виде обильного снегопада.

Во вторник, 14 февраля, погодные условия стабилизируются, на большей территории страны осадков не будет.

Елена Остапенко, Э.Т.