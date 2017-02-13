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Общество

Во вторник в Баку и на Абшероне без осадков, до -2 13.02.2017 14:15

Во вторник, 14 февраля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков, но в ночные часы будет слегка идти снег.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от 0 до -2 градусов, днем - от +2 до +5. Непосредственно в столице ночью в районе -1, днем - от +3 до +5.

Атмосферное давление снизится с 771 до 767 мм ртутного столба, влажность воздуха составит ночью порядка 85–95%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 14 февраля временами ожидаются осадки, в том числе в виде снега, днем в большинстве регионов осадки прекратятся. Местами туман, ветер западный, в дневные часы усилится преимущественно в горных территориях.  

Температура воздуха ночью составит от 0 до -4 градусов, днем -  от +2 до +6. В горной местности ночью - от -6 до -11, днем - от 0 до -5 градусов. Дороги покроются льдом.

Елена Остапенко, Э.Т.

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