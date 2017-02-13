Айхан Мамедов, осужденный за покушение на убийство своей жены Гюнай Мамедовой, подал апелляционную жалобу на приговор.

Как сообщили 1news.az в Бакинском апелляционном суде, рассмотрение жалобы назначено на четверг, 16 февраля, и передано в производство судьи Абида Абдинбекова.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Мамедов был признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Отметим, что, согласно материалам уголовного дела, 4 февраля 2016 года ранее судимый 27-летний Айхан Мамедов в поселке Бинагади одноименного района Баку нанес многочисленные ножевые ранения своей жене Гюнай Мамедовой.

Пострадавшую доставили в больницу, врачам удалось спасти ей жизнь.

А.Мамедов был задержан сотрудниками полиции, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 29, 120 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что А.Мамедов – сын покойной Севиндж Бабаевой, замешанной в деле ректора Азербайджанского международного университета Эльшада Абдуллаева.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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