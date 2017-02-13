USD1.7301
EUR1.8378
RUB0.0296
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 229.36
S&P 500 Index2 316.10
Nikkei 22519 472.01
Общество

В Баку мужчина, пытавшийся убить жену, требует смягчения приговора - ФОТО 13.02.2017 13:59

Айхан Мамедов, осужденный за покушение на убийство своей жены Гюнай Мамедовой, подал апелляционную жалобу на приговор.

Как сообщили 1news.az в Бакинском апелляционном суде, рассмотрение жалобы назначено на четверг, 16 февраля, и передано в производство судьи Абида Абдинбекова.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Мамедов был признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Отметим, что, согласно материалам уголовного дела, 4 февраля 2016 года ранее судимый 27-летний Айхан Мамедов в поселке Бинагади одноименного района Баку нанес многочисленные ножевые ранения своей жене Гюнай Мамедовой.

Пострадавшую доставили в больницу, врачам удалось спасти ей жизнь.

А.Мамедов был задержан сотрудниками полиции, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 29, 120 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что А.Мамедов – сын покойной Севиндж Бабаевой, замешанной в деле ректора Азербайджанского международного университета Эльшада Абдуллаева.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Сын Севиндж Бабаевой, замешанной в деле Эльшада Абдуллаева и Гюляр Ахмедовой, изрезал жену ножом – ФОТО

В Баку прокурор потребовал сурового приговора для мужчины, пытавшегося убить жену

В Баку вынесен суровый приговор мужчине, пытавшемуся убить жену – ФОТО

266количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Слесарь из Азербайджана покорил украинский «Голос», где исполнил «Küçələrə su səpmişəm» - ВИДЕОСкончалась заслуженная артистка АзербайджанаСнег и слезы. Похороны азербайджанского военнослужащего в Хачмазе - ФОТОРЕПОРТАЖАдель своей речью и поступком заставила расплакаться беременную Бейонсе – ФОТО – ВИДЕОПогибший азербайджанский военнослужащий предан земле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОБеременная двойней Бейонсе выступила на премии «Грэмми-2017» - ФОТО – ВИДЕО«Все могло бы быть по-другому»: Какого наказания попросил для себя исполнитель теракта в Reina?Похожая на Наоми Кэмпбелл темнокожая школьница стала звездой Instagram – ФОТОАвстриец сдал полиции 270 тысяч евро, которые нашел в своей новой квартиреОфициальный курс маната ко всем валютам на 13 февраля

НОВОЕ НА САЙТЕ

13 февраля15:13 Странное видео: Кто эта невеста, бродящая ночью по Баку? - ВИДЕО15:07 Объявлены Маскоты Игр Исламской Солидарности Баку 201715:04 Певец Кенан Догулу рассказал, как добивался руки и сердца звезды сериала «Кёсем Султан» – ФОТО15:00 В массовой драке футбольных фанатов погиб один человек - ВИДЕО14:59 Шокировавшая «голым» платьем 53-летняя Хюлья Авшар продолжает обнажаться – ФОТО14:58 Баку входит в первую тройку для путешествий российских туристов на февральские праздники14:55 Сборная Германии по футболу приедет в Баку 24 марта14:53 Президент Албании примет участие в V Бакинском глобальном форуме14:51 Журналисты выявили хаос в крупной британской тюрьме – ФОТО14:43 Посольство Азербайджана обратилось в соответствующие структуры РФ по задержанным в Дагестане 300 соотечественникам14:42 Ростислав Певцов – в списке номинантов на титул Лучшего триатлета Европы14:38 В Азербайджане за 4 дня температура опустилась на 3 градуса ниже нормы14:34 Министерство транспорта Азербайджана включено в состав нового министерства14:33 Михеил Джанелидзе: «Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга»14:31 Турецкие эксперты негодуют: «Как можно было отпустить Йылмаза в Азербайджан?!»