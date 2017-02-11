Кабинет министров утвердил «Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики».

Согласно правилам, абитуриент сможет несколько раз принять участие в приемных экзаменах по группе, которую выбрал.

В высшие учебные заведения могут поступать лица, обладающие соответствующим документом о наличии полного среднего, среднего специального или высшего образования.

Абитуриентами заполняется электронное заявление на официальном сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ). Лица, завершающие в текущем году полное среднее образование в Азербайджане, должны лично подтвердить электронное заявление на сайте ГЭЦ.

Другие абитуриенты должны лично представить документы в комиссию по приему документов и подтвердить свое заявление.

Приемные экзамены по приему в вузы проводятся по I-V группам специальностей. При этом допускается одновременное участие в экзаменах по V и одной из других групп специальностей.

Талыб Бархудаев, И.А.